تشيلسي يحدد سعر بيع لوكاكو لنادي روما

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي السعر المطلوب مقابل التخلي عن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي يلعب لنادي روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجالي.

تنتهي إعارة لوكاكو مع روما في 30 يونيو من العام المقبل 2024، ويقدم اللاعب مستوى جيد مع فريقه جعلهم يفتحون صفحة تفعيل شراء عقده بشكل نهائي من البلوز خلال الفترة المقبلة.

تشيلسي يحدد مطالبه لبيع عقد لوكاكو

طلب نادي تشيلسي الإنجليزي الحصول على مبلغ 37 مليون جنية إسترليني، مقابل رحيل لاعبيه البلجيكي لنادي روما او أي فريق أخر يريد ضمه بشكل نهائي.

انتقل لوكاكو لروما على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 5.8 مليون يورو، بع\ما لعب على سبيل الإعارة في الموسم الماضي لنادي إنتر ميلان لمدة موسم أيضًا مقابل 7.8 مليون يورو.

لوكاكو مسيرة مع الإعارات

انتقل لوكاكو لنادي تشيلسي من إنتر ميلان الإيطالي في أغسطس 2021، ولعب موسم واحد فقط قبل الرحيل للموسم الثاني على التوالي لنادي روما.

يعتبر انتقال لوكاكو لنادي روما المرة الرابعة التي يخرج فيها اللاعب على سبيل الإعارة، بعدما لعب لويست بروميتش البيون في عام 2012 وإيفرتون في 2013، ثم إنتر ميلان في الموسم الماضي، والآن مع نادي روما.