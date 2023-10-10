مورينيو يُثير الغموض حول مستقبله مع روما

عاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، ليُثير الجدل من جديد، بعد التصريحات الأخيرة حول مستقبله مع الذئاب خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب البرتغالي قد تلقى عدد من العروض خلال الفترة الماضية، خاصة من الدوري السعودي، بعد تذبذب النتائج مع روما خلال المباريات الماضية من الدوري الإيطالي.

وأكد مورينيو على أنه وعد لاعبي روما بالاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل نهائي الدوري الأوروبي.

كما أكد المدرب البرتغالي أنه أخبر الجماهير بإنه سيبقى عقب مباراة سبيزيا في الدوري الإيطالي، لكنه أشار إلي أن هناك من يعاديه من داخل روما.

تصريحات مورينيو

تحدث جوزيه مورينيو عن مستقبله مع روما الإيطالي، حيث قال: "لا أعلم، فقد وعدت لاعبي الفريق قبل النهائي القاري أنني سأبقى هنا".

وتابع: "كما أنني وعدت الجماهير عقب مواجهتنا أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي أنني سأستمر، وأنا ها أنا الاَن".

وأكمل: “يوجد العديد من الأشخاص ضدي، خاصة في روما، فتجد المؤيد والمعارض”.

وأضاف: "العداوة التي يتلقها مورينيو يوجد البعض يشعرون بالسعادة عند تعثرنا وعندما لا يحقق روما أي نجاح قاري".

وأختتم مورينيو تصريحاته: “هم يستمتعون على الإذاعة وهذا شيء جيد، ومع ذلك، لكن بالنسبة لي اللقاء الأكثر أهمية هي دائمًا المباراة القادمة، الماضي هو التاريخ”.