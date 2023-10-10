الدفاع المصرى في روما يحتفل بالذكرى الخمسون لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة

إحتفل مكتب الدفـاع بسفارة جمهورية مصر العربية فى روما برئاسة اللواء أح أحمد مهدى سرحان، ملحق الدفاع بالذكرى الخمسون لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور السيد السفير بسام راضى سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين وممثلى البعثات الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب الفنية بالسفارة المصرية ونخبة من الجالية المصرية بإيطاليا.

كما حضر الإحتفال عدد من القادة العسكريين الإيطاليين وعلى رأسهم السيد الفريق مازيلو كارمينى، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع وممثلين عن وزارة الخارجية وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء مجالس إدارة الشركات الإيطالية.

بدأ الإحتفال بعزف النشيد الوطنى لكل من مصر وإيطاليا ثم ألقى اللواء أح أحمد مهدى كلمة رحب خلالها بالحاضرون مع إلقاء الضوء على ما قدمته القوات المسلحة من بطولات وتضحيات فى أكتوبر 73 حتى تحقق الإنتصار الخالد الذى سيظل علامة مضيئة فى وجدان الشعب المصرى ومهد الطريق للسلام والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة .





أشار ملحق الدفاع إلى ما شهدته القوات المسلحة مؤخراً من تطوير ببناء القواعد العسكرية الجديدة وإمتلاك أحدث الأسلحة والبدء فى توطين تكنولوجيا التصنيع العسكرى مع التأكيد على أهمية التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة والتى تهدف لتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات.

تضمنت فقرات الحفل الرئيسية تحية شهداء الوطن ووضع أكليل من الزهور تخليداً لهم وتكريم إثنين من أبطال الجيل الذهبى لحرب أكتوبر من أبناء الجالية المصرية المقيمين بإيطاليا والذين شاركوا فى هذه الحرب المجيدة.

شارك فى التكريم السيد السفير بسام راضى وألقى كلمة أشاد خلالها بالدور الذى قدمته القوات المسلحة فى حفظ وسلامة الدولة المصرية ولازالت تقدم المزيد والمزيد من التضحيات التى مهدت الطريق إلى تحقيق الأمن والسلام لمصر والمنطقة بأكملها وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركه تكريم أبطال من الجيل الذهبى الذين شاركوا فى هذا الإنتصار العظيم.

كما شهد الحفل عرض مجموعة من الأغانى والأناشيد الوطنية التى عبرت عن هذه المناسبة العظيمة والتى لاقت تفاعل وحماس الحاضرون وفى نهاية الحفل قام مكتب الدفاع بتوزيع هدايا على المدعوين تضمنت رابط إلكترونى لفيلم عن إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية الكبرى التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

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