ثنائية لوكاكو تقود روما للفوز على كالياري برباعية في الدوري الإيطالي

قاد النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو فريقه روما لتحقيق الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره كالياري، في المواجهة التي جمعت بين على ملعب ستاد سارديجنا أرينا، مساء اليوم الاحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

روما يحقق انتصار مهم على كالياري في الدوري الإيطالي

سجل أهداف روما في كالياري كل من روميلو لوكاكو "هدفين" في الدقائق 20 و59، بينما سجل حسام عوار هدف في الدقيقة 19 واندريا بيلوتي هدف في الدقيقة 51، في حين سجل هدف كالياري الوحيد اللاعب ناهيتان نانديز في الدقيقة 87 عن طريق ضربة جزاء.

يصل نادي روما للانتصار الثالث هذا الموسم بعد التعثر في أخر مواجهتين على التوالي بالتعادل والهزيمة، ويرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر من الترتيب، واستقبلت شباك الفريق 12 هدف هذا الموسم خلال 7 اهداف بعد تسجيل 19 هدف ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة.

على الجانب الاخر توقف رصيد كالياري عند نقطتين في المركز العشرين والأخير بدون أي انتصار متلقيًا الهزيمة السادسة هذا الموسم.

فيديو هدف لوكاكو الاول في كالياري

الهداف البلجيكي يسجل من جديد ✅



روميلو لوكاكو يضع الهدف الثاني سريعاً ليؤمن تقدم روما ⚽️⚽️#كالياري_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Ajx6M4YxUZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2023

بدأ نادي روما مواجهة اليوم بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى روي باتريسيو.

في خط الدفاع: ايفان نديكا ومانشيني وكريستانتي وكارسدورب.

في خط الوسط: حسام عوار وباريديس وادوارد بوف.

وفي خط الهجوم: باريديس وروميلو لوكاكو وسبينازولا.