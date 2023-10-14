وقع على وشه.. موقف محرج لبايدن أمام الكاميرات (شاهد)

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى أثناء سيره على درج قصير في حدث في فيلادلفيا، أمس الجمعة.

وفقد بايدن توازنه أثناء سيره إلى المسرح وصعد ثلاث درجات معدنية بدعامات جانبية، لكنه سرعان ما استعاد توازنه وصعد الدرج لبدء خطابه.

وكان الهدف من الحدث هو تحفيز الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات دولار في مراكز إنتاج الهيدروجين الجديدة مع التركيز على الاقتصاد البيئي والاستثماري للولايات المتحدة.

وكان هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الأخطاء والسقوط لبايدن البالغ من العمر 80 عامًا خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، في عام 2021، تعثر ثلاث مرات على منحدر طائرة تابعة للقوات الجوية، وفي العام الماضي في عام 2022 سقط من دراجته أمام الصحفيين.

تعثر في كيس رمل:

وفي يونيو 2023، صعد الرئيس الأمريكي على خشبة المسرح خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية، وساعده عملاء الخدمة السرية الأمريكية بعد أن تعثر على كيس رمل.

وجذب سقوط بايدن يوم الجمعة الكثير من الاهتمام على منصة إكس (تويتر سابقا)، وسخر العديد من المستخدمين من افتقار بايدن للتنسيق، وأعرب آخرون عن أسفهم لأن الحكومة الأمريكية تبدو ضعيفة أمام أعدائها.

وكتب المعلق المحافظ تيم يونغ بسخرية: "لا شيء يسبب مثل هذا الخوف في حماس الفلسطينية وإيران مثل حقيقة أن بايدن تعثر مرة أخرى اليوم. يوم آخر، سقوط آخر.

ويواصل بايدن، الذي يواجه مخاوف عامة بشأن عمره وقدرته على العمل، حملته في جميع أنحاء البلاد وإقامة أحداث رسمية خارج واشنطن.

في الوقت نفسه، تظهر استطلاعات الرأي أنه يمكن أن يكون منافسًا جادًا للرئيس السابق دونالد ترامب.

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