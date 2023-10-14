المخابرات الأمريكية حذرت "بايدن" قبيل هجوم حماس.. تقرير يكشف تفاصيل مُثيرة

أصدر "مجتمع الاستخبارات الأمريكي"، على الأقل تقييمين اثنين، حذرت فيهما إدارة الرئيس "جوزيف روبينيت بايدن" من خطر مُتزايد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلًا عن مصادر لم تفصح عنها

وقالت الشبكة، إن هذين التقييمين، استنادًا جزئيًا إلى المعلومات التي قدمتها إسرائيل، قد تم تقديمهما إلى نظام "بايدن" قبل أسابيع من الهجوم المُفاجئ وغير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وقد ذكرت الشبكة أنها مصادر مطلعة على هذه المعلومات.

حذر واحد من التقييمين، المؤرخ بـ 28 سبتمبر الماضي، ويعتمد على مصادر استخبارية متعددة أن حماس تعتزم التصعيد عبر إطلاق صواريخ على إسرائيل.

في يوم 5 أكتوبر، نبهت برقية صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بشكل عام من تزايد احتمال العنف من جانب حماس.

لكن أيا من التقييمين الأمريكيين لم يعرضا أي تفاصيل تكتيكية أو مؤشرات عن هجوم ضخم وواسع النطاق كما حدث صباح يوم 7 أكتوبر.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تفاصيل هذين التقييمين قد جرى إرسالهم إلى إسرائيل، التي تُوفر في العادة الكثير من المعلومات الاستخبارية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة.

حماس

في يوم 6 أكتوبر، تداول مسؤولون أمريكيون تقارير إسرائيلية عما قالت إنها حركة غير عادية من جانب حركة حماس التي تُسيطر على غزة.

تُدرج غزة وإسرائيل والضفة الغربية ضمن ما يُعرف قائمة "النقاط الساخنة" التي تتضمن إحاطات استخبارية لكبار المسؤولين الأمريكيين بشكل شبه يومي، وفقًا لما قال مصدر مطلع على هذه الإحاطات.

وتكتب التقييمات الاستخبارية من جانب مجمع الاستخبارات لإطلاع صنّاع القرار وتمكينهم من اتخاذ القرارات.

قال أحد المصدر: "المشكلة هي أنه لم يكن هناك شيء جديد فيها (التقييمات الاستخبارية)".

أضاف المصدر: "هذا شيء كان تاريخيًا هو القاعدة بين إسرائيل وحماس، واعتقد أن ما حدث أن الجميع شاهد هذه التقارير، وقالوا نعم بالطبع، ولكننا نعرف كيف ستبدو".

تقول الشبكة الإخبارية الأمريكية إن التقييمات كانت ضمن تحذيرات عالية المستوى وصلت إلى إدارة بايدن من قبل المخابرات الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، ويُثير الأمر أسئلة بشأن ماذا كانت إسرائيل وأمريكا ومتناغمتين بشأن المخاطر.

نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس.. ويُؤكد: "تحقيق الانتصار سيستغرق وقتًا"

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن "تل أبيب سوف تقضي على حماس"، مُشيرًا إلى أن ذلك سيستغرق وقتًا، مُوضحًا أن هذه الحرب أطول من أي وقت مضى، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة.

قال "نتنياهو"، إن العملية الإسرائيلية في غزة "ليست سوى البداية"، مُضيفًا "لن ننسى ما حل بنا ولن نسمح للعالم بنسيان هذه الكارثة".

تُجدر الإشارة إلى أن نتنياهو ذاته كان قد حذّر، في اليوم التالي لإطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، من صراع طويل الأمد، وصعب بعد العملية المفاجئة مع فجر السبت 7 أكتوبر.

تابع رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحاته هذه مساء الاثنين التالي لبدء العملية بأن هذه الحرب "فرضت علينا وأنها حرب ستحدد مصيرنا".

تابع أن حماس "طلبت الحرب وستُواجهها"، على حد قوله، مُؤكدًا في الوقت نفسه، أن إسرائيل تنتظرها أيام قاسية وصعبة.