بايدن يلتقى فريق الأمن القومي لبحث حماية اليهود والعرب والمسلمين في الولايات المتحدة

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ناقش اليوم الخميس مع مسؤولين كبار، من بينهم وزير الأمن الداخلي الأمريكي ومستشار الأمن القومي، الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل الحماية في الولايات المتحدة وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن التقى بفريق الأمن القومي اليوم لبحث إجراءات حماية اليهود والعرب والمسلمين في الولايات المتحدة بعد هجوم حماس في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي اليوم الخميس إن عدد الأمريكيين الذين تأكد مقتلهم في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في مطلع الأسبوع ارتفع إلى 27 وإن 14 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة سترتب رحلات طيران عارض إلى أوروبا بدءا من غد الجمعة للأمريكيين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل عملية طوفان الأقصى التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة داخل الأراضي المحتلة.

وتتواصل الرشقات الصاروخية التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من داخل القطاع، بينما يشن جيش الاحتلال غارات كثيفة تستهدف المدنيين والبنية التحتية في غزة.

ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى نحو 1417 شهيدا و 6268 مصابا.

