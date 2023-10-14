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السبت 14 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها خلال التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) ارتفاعها خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 14 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 5 جنيهات ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2350 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2350 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2686 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2462 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2014 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1567 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1343 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1007 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18800 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1933 دولارًا للأوقية.

 

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ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 203.87 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 232.99 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 213.58 ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 174.74  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 135.91 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,246.88 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,250.63 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 256.29 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 611.61 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,211.56 ريال سعودي.

 

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