الركراكي يعلن تشكيل منتخب المغرب أمام كوت ديفوار

كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل أسود الأطلس لمباراة كوت ديفوار اليوم السبت على ملعب " فيليكس هوفويت بوانييه"، وديًا في إطار استعدادات المنتخبين لكأس أمم أفريقيا 2024.



وتأهل منتخبي المغرب وكوت ديفوار (البلد المستضيف) بشكل رسمي إلى بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.



وصعد منتخب أسود الأطلس إلى كأس أمم أفريقيا بعدما حل وصيفًا في مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف جنوب أفريقيا (المتصدر) الذي يملك سبع نقاط.



تشكيل المغرب لمباراة كوت ديفوار:





في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - نايف أكرد - رومان سايس.

في الوسط: عز الدين أوناحي - نصير مزراوي - سليم أملاح.

في الهجوم: يوسف النصيري - أمين عدلي - أمين حارث.

آخر ثماني مباريات بين المنتخبين كانت لمصلحة أسود الأطلس الذي نجح في التفوق عليه في 3 مباريات، مقابل مرتين لصالح الأفيال، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مواجهات.