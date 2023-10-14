منتخب المغرب يلتقي كوت ديفوار وديًا الليلة

يتقابل منتخب المغرب أمام نظيره كوت ديفوار فى المباراة التى تجمعهما بأبيدجان، مساء اليوم، ضمن الاستعدادت التحضيرية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض أسود الأطلس مبارياة ودية اليوم أمام نظيره الايفواري في تمام الساعة الثامنة مساء في إطار استعداد المغرب لمواجهة ليبيريا بتصفيات أمم أفريقيا المقرر له يوم ١٧ اكتوبر الجاري.

تصريحات وليد الركراكي

وتحدث وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة الودية أمام كوت ديفوار عن أسباب غياب نجمه سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن المعسكر الإعدادي الحالي، مشيرا الى انه يُعاني من آلام خفيفة بالظهر.

وأوضح:" أن النسخة المقبلة لأمم إفريقيا، هى الأصعب في تاريخ البطولة، مشيرا الى ان جميع المنتخبات تمتلك لاعبين أقوياء".

وكشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن القائمة النهائية لمعسكر أكتوبر المقبل، والذي سيخوض فيه مواجهتين أمام كل من كوت ديفوار وليبيريا، وذلك يومي 14 و 17 أكتوبر.

وشهدت القائمة التي أعلنها الركراكي عودة حكيم زياش وأيوب الكعبي وطارق تيسودالي إلى قائمة المنتخب المغربي، كما تم استدعاء 6 من لاعبي المنتخب الأوليمبي يتقدمهم لاعب بي إس في آيندهوفن إسماعيل الصيباري.

قائمة منتخب المغرب لمواجهتي كوت ديفوار وليبيريا:

في حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير الكجوي المحمدي (الوحدة السعودي) - المهدي بنعبيد (الجيش الملكي).

في خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - أيوب العملود (الوداد الرياضي) - عبدالكبير أبقار (ديبورتيفو ألافيس) - نايف أكرد (وست هام) - غانم سايس (الشباب السعودي) - يونس عبدالحميد (ستاد ريمس) - نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) - يحيى عطية الله (الوداد الرياضي).

في خط الوسط: سليم أملاح (فالنسيا) - إسماعيل صيباري (إيندهوفن) - أمير ريشاردسون (ستاد ريمس) - أٍامة العزوزي (بولونيا) - سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد) - عز الدين أوناحي (أولمبيك مارسيليا) - بلال الخنوس (غينك).

في خط الهجوم: حكيم زياش (جالاتا سراي) - أمين عدلي (باير ليفركوزن) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - يوسف النصيري (إِشبيلية) - طارق تيسودالي (غينت) - إبراهيم صلاح (رين) - أمين حاريث (أولمبيك مارسيليا) - عبدالصمد الزلزولي (ريال بيتيس).