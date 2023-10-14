يلتقي منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار مساء اليوم، فى اطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الافريقية.



تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمباراة كوت ديفوار الودية

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس (يونس عبد الحميد)

في خط الوسط: أمير ريشاريسون - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

في الهجوم: عبد الصمد الزلزولي - يوسف النصيري - أمين عدلي

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية اليوم

ويتقابل منتخب المغرب أمام نظيره كوت ديفوار، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة مساء اليوم، السادسة بتوقيت المغرب مساء، في إطار استعداد المغرب لموقعة ليبيريا بتصفيات أمم أفريقيا، فيما تذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.