استشهاد 20 شهيدًا في قصف غرب مخيم جباليا

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن هناك مجزرة ارتكبت قبل قليل، أسفرت عن وقوع أكثر من 20 شهيدًا و80 مصابًا في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، حينما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا مأهولًا بالسكان.

قصف غزة:

وأضاف جبر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المجزرة التي ارتكبت في مخيم جباليا للاجئين، سبقها أيضًا استهدافات متعددة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة والتي عدها الاحتلال الاسرائيلي مناطق آمنة وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها.

وأكد أن هناك العديد من المستشفيات التي طلب منها الإخلاء الفوري وتم تحذيرها بشكل رسمي إن لم يتم إخلاؤها ستقصف بمن فيها.