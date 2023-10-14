استشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدًا وإصابة العشرات.

وقالت مصادر بالقطاع إن طائرات الاحتلال قصفت المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدّا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت كذلك منزلًا بحي الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدًا وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ظهر اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا.

‎ وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدًا، وأكثر من 1100 مصاب.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إن 28 كادرًا يعملون في القطاع الصحي الفلسطيني استشهدوا، وأصيب العشرات منهم، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، أن 15 مركزًا طبيًا تضرر جراء القصف، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ23 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

وجددت الوزيرة مناشداتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميًا للقصف الإسرائيلي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تهدد يوميًا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضًا جراء القصف الإسرائيلي.