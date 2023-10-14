الصليب الأحمر في غزة يعلن توقف عملياته لعدم توافر الإمدادات وضمانات المرور

تصعيد كبير تشهده العمليات العسكرية في غزة، حيث إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إقامة الحصار على قطاع غزة، وقطع الكهرباء والمياه وعدم الإمداد بالوقود خلال الفترة الحالية.

الصليب الأحمر في قطاع غزة:

ومن هذا الجانب، أكد الصليب الأحمر في قطاع غزة، السبت، توقف عملياته داخل قطاع في غزة مع عدم توافر ضمانات المرور الآمن، موضحًا أن هناك صعوبة في الوصول إلى الإمدادات وجلب إمدادات إضافية، مشددًا على أن عناصره موجودون على الأرض في غزة وعلى استعداد لتقديم المساعدة، مشددًا على ضرورة تمكين القيام بالعمل الإنساني في جميع الأوقات.

وفي هذا السياق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن نقص المياه في "غزة" أصبح مسألة حياة، أو موت لأكثر من مليوني إنسان، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وشددت الوكالة في بيانها على ضرورة وصول الوقود بشكل عاجل إلى غزة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للـ"أونروا": "في جميع أنحاء قطاع غزة، يتعرض أكثر من مليوني شخص للخطر بسبب نقص المياه، لقد أصبحت مسألة حياة أو موت هذا أمر ضروري ويجب تسليم الوقود إلى غزة على الفور لتوفير المياه لمليوني شخص".

وناشدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ودعت الدول الغربية لإرغام إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت: "تتساءل الوزارة ماذا تريد الدول الغربية والمجتمع الدولي أكثر مما يشاهده بأم عينه من مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة حتى تدين قتل المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم وتتحرك لوقف هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة؟".

المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية:

وأضاف البيان: “وثقت الهيئات الأممية وعشرات المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ولخصت ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة بعديد التقارير والمواقف والمناشدات والمطالبات لوقف هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، ووصفتها بحفرة من الجحيم ( الأونروا) والكارثة الإنسانية (الصليب الأحمر الدولي)، وجريمة حرب (منظمات حقوقية إسرائيلية)، وحذرت من انهيار الطواقم الطبية واستهداف المستشفيات والإسعاف وكادرها (منظمة الصحة العالمية) وأكدت على عدم وجود مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة بما فيهم الأطفال الذين يتعرضون لقتل يومي (اليونسيف)”.