إنطلاق بطولة كأس القارات لنزلاء سجون العالم

أنطلقت بطولة كأس القارات في رياضة الشطرنج لنزلاء سجون العالم، والمقامة في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 188 دولة من حول العالم، في بطولة عالمية فريدة من نوعها.

إنطلاق بطولة كأس القارات لنزلاء السجون في أمريكا

ينظم مكتب شرطة مقاطعة كوك بولاية شيكاغو تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج مسابقة كأس القارات في رياضة الشطرنج لنزلاء سجون العالم، والتي يشارك فيها نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية من فئة الرجال والسيدات والأحداث حول العالم، لمن يرغب.

وقال العميد صلاح جمعة بوعصيبة نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، خلال حضورة لعدد من المباريات في البطولة وضمن مواجهات النسخة الثالثة من بطولة القارات للشطرنج، المسابقة لها دور كبير في تحسين لياقة النزلاء البدنية ورفع طاقتهم بما ينفعهم ورفع الروح المعنوية لجميع السجناء، ويملأ وقت فراغهم، ويرفع حماسهم من خلال البطولات الفردية والجماعية.

بجانب العمل على نشر الروح الإيجابية من خلال أرقى البرامج الرياضية المفيدة والبطولات والمسابقات الترفيهية.