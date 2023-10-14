مبابي يحطم أرقامًا قياسية كبيرة مع الديوك الفرنسية.. تقرير

نجح كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في قيادة المنتخب الفرنسي، لتحقيق الفوز على هولندا بنتيجة 2/1، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "اليورو 2024".

وتأهلت فرنسا رسميًا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على هولندا، لتكون ثالث منتخب يتأهل للنهائيات بجانب كل من بلجيكا والبرتغال.

مبابي يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا:

استطاع مبابي تحطيم رقم قياسي جديد مع المنتخب الفرنسي، بعدما وصل للهدف رقم 42، أحرزهم من 72 مباراة في مختلف البطولات مع منتخب بلاده.

وحطم مبابي رقم المهاجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب الديوك على مر التاريخ.

أرقام مبابي مع المنتخب الفرنسي:

قدم كيليان مبابي بطولة قوية للغاية خلال كأس العالم قطر 2022، والتي نجحت الأرجنتين في التتويج بلقبها بعد الفوز على الديوك الفرنسية بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

نجح الدولي الفرنسي في الحصول على جائزة هداف بطولة كأس العالم قطر 2022 الماضية، حيث سجل 8 أهداف، على الرغم من صغر سنه، البالغ 23 عامًا.

وأصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجل في 3 مباريات متتالية، بعدما سجل خلال مباراة الدنمارك ثنائية، بعد جوست فونتين في كأس العالم 1958.

كما تخطى مبابي رقم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في عدد الأهداف، بعدما سجل 42 هدفًا، في حين أحرز 31 هدفًا.

كما أنه عادل رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، كأكثر اللاعبين المسجلين في مونديال العالم قبل بلوغ الـ 24 عامًا خلال كأس العالم الماضي بقطر، برصيد 7 أهداف.

بالإضافة إلى كل هذه الأرقام، أصبح مبابى ثانى أفضل هدافي الديوك الفرنسية في تاريخ بطولات كأس العالم، بـ 7 أهداف، خلف جوست فونتين، والذي يمتلك 13 هدفًا، والذي يعد الأخير أكثر لاعبي فرنسا تسجيلًا للأهداف في مونديال العالم.