فينيسيوس جونيور يكشف نصيحة بنزيما له بعد الانتقال لـ الاتحاد

أشاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق نادي ريال مدريد الإسباني بقدرات زميله السابق كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي الحالي، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمه له في الفترة الماضية، والتي التي يطبقها حتى الآن.

تصريحات فينيسوس جونيور عن كريم بنزيما

وقال فينيسيوس جونيور أن كريم بنزيما قال: " إذا كنت تستطيع تسجيل 30 هدفًا لا ترضي بأقل من ذلك حتى لو كان 29 هدفا"، وذلك حتى يكون النجم البرازيلي الواعد قائدًا للفريق في السنوات المقبلة، وينجح في تحقيق أهدافه مع الفريق، ويقوده للكثير من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال فينيسيوس جونيور أن كريم بنزيما الأفضل في ريال مدريد قبل رحيله وحتى بعد رحيله عن الفريق، خاصة أن نصائحه مازالت تُتطبق حتى الآن.

شارك فينيسيوس جونيور مع منتخب البرازيل في المواجهة الأخيره له أمام فنزويلا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويستعد الآن لمواجهة أوروجواي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد سنتيناريو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وسجل كريم بنزيما طوال مسيرته مع نادي ريال مدريد قبل الانتقال لنادي الاتحاد السعودي 354 هدفا والتي كانت خلال 648 مباراة شهدت 165 تمريرة حاسمة، في جميع الألقاب المحلية والقارية والدولية.