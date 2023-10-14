كلوب وراء انتقال جرافنبرخ لـ ليفربول

أوضح الهولندي ريان جرافنبرخ، لاعب ليفربول الإنجليزي الجديد، سبب موافقته على الانتقال للريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد جرافنبرخ أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفر، يعد سببًا في انتقاله للريدز، حيث أكد أنه كان المفتاح لانتقاله للفريق الإنجليزي.

وشدد على أنه تحدث مع كلوب قبل انتقاله لليفربول، مما منحه شعورًا جيدًا، وتحدث معه أنه يريده.

تصريحات جرافنبرخ

تحدث الهولندي جرافنبرخ في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، حيث قال: "المدرب الألماني كلوب يعد المفتاح لانتقالي إلى ليفربول، لقد تحدثت معه قبل الانضمام للريدز وأعطاني شعورا جيدا، وقال لي أنا أريدك".

وأكمل اللاعب الشاب تصريحاته: "كلوب منحني خططه وشرح لي كل شيء، كما أنه أعطاني شعورًا جيدًا بأن الانتقال إلى ليفربول يجب أن يكون قراري الأول".

ويبحث جرافنبرخ عن صناعة تاريخ مميز مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحه في الانتقال لقلعة الأنفيلد.

كلوب يعلق على مستويات جرافنبرخ

في نفس السياق تحدث يورجن كلوب في تصريحات سابقة عن جرافنبرخ، حيث قال: "يعد لاعب مميز ويحتاج فقط لدقائق أكثر، الأمور صارت على أفضل ما يرام".

وتابع كلوب: "بالفعل أنا سعيد للغاية لأجله، لم تكن الفترة التي قضاها في بايرن هي الأسوأ في العالم".

وأوضح كلوب: " جرافنبرخ شارك في 25 مباراة مع بايرن ميونخ، ويعد رقم جيد بالنسبة لشاب صغير جدًا، ربما هنا، إذا شارك بنسبة 100% سيكون مهمًا للغاية بالنسبة لنا، وسييكون مذهلاً، هو لاعب لا يُصدق حقًا، الجميع سعداء به".

الجدير بالذكر أن اللاعب الشاب خاض 7 مباريات مع ليفربول خلال الموسم الحالي، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرتان حاسمتين.