رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الممشى السياحي ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير الممشى السياحي "ممشى ديليسبس" والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية ببورسعيد، مؤكداً أهمية هذا المشروع لجعل الممشى وجهة حضارية مميزة تجذب الزائرين لمدينة بورسعيد موجهاً بأهمية التنفيذ بأعلى درجة من الكفاءة بما يليق بالشكل الحضاري والأهمية السياحية للمدينة الباسلة.

وأكد مديولي، أن تطوير الممشي السياحي يستهدف جعله واجهة حضارية لزائري المحافظة وأنه يتم التطوير على مرحلتين الأولى بطول 176م ويتكون من سور من البانوهات الكريتال المُطعمة التى تتيح للزائر رؤية الميناء سواء عبر المشايات الخاصة بالمشاة أو عن طريق الجلوس على الكراسي أمام السور مع وجود أحواض نباتات الزينة وأعمدة إضاءة ديكورية تتماشى مع الطابع الخاص للسور، ووجود أول شارع للسيارات من الانترلوك ببورسعيد لمقاومة العوامل الجوية لفترة تصل إلى 70 سنة مع تغيير بلاط ديليسبس برخام امبريال طبيعي وعمل إضاءات دافئة لإظهار الأثر بأفضل صورة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد استكمال تطوير الممشى السياحي بطول 435م مع رفع كفاءة وتطوير تمثال ديليسبس بالتنسيق مع هيئة الآثار، ومن المقرر أن يكون على نفس نسق الممشى السياحي في مرحلته الأولى من حيث وجود أعمدة ديكورية وشارع انترلوك، وبانوهات كريتال أما تمثال ديليسبس فسيتم جلي الحجر الأثري لسور ديليسبس مع دهانه بمواد معينة للحفاظ على الأثر من العوامل الجوية بالاتفاق مع هيئة الآثار.