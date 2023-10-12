جامعة عين شمس تفوز بمراكز متقدمة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

فازت جامعة عين شمس بمراكز متقدمة على مستوى محافظة القاهرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.





وحصد مشروع الممرضة الآلية "شمس" الذي نفذه فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة فئة المشروعات المحلية الصغيرة- حياة كريمة.

كما حصل مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة التابع لكلية الهندسة في جامعة عين شمس على المركز الثاني على مستوى محافظة القاهرة فئة المشاركات والمبادرات الوطنية غير الهادفة للربح.

جاء ذلك خلال مشاركة جامعة عين شمس في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 28 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر القادم بدبي.

وتسلمت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة شيرين العجرودي مدير مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية".



وكانت جامعة عين شمس قد شاركت في المسابقة تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وجاء الفوز بعد المرور بمراحل التقييم من قبل اللجان التنفيذية المتخصصة بكل محافظة والتي تضمنت ممثلي كل من المحافظة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعليم العالي، والمجلس القومي للمرأة، وذلك لاختيار أفضل المشروعات وفقًا لعدد من المعايير بما يضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار، أعقب هذه المرحلة عرض المشروع على لجنة فنية تضم شركاء التنمية من المنظمات الوطنية والدولية، ثم عرض هذه النتائج على اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية.

وكانت أبرز معايير التقييم للمشروعات تتمثل في اشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ(المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية القابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).

تصعيد جامعة عين شمس

ويعد هذا الفوز تصعيداً لجامعة عين شمس ممثلة لمحافظة القاهرة للمنافسة على المستوى الوطني مع باقي محافظات جمهورية مصر العربية.

وصرحت الدكتورة نجوى بدر بأن الممرضة الآلية (شمس) هو أول روبوت ( ممرضة آلية) من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات و المعلومات في جامعة عين شمس، و أن فكرة الروبوت جاءت نابعة من الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-١٩ و ضرورة إتباع إجراءات الوقاية قدر المستطاع ، لذا حرص طلاب كلية الحاسبات و المعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب في مصلحة القطاع الصحي بالدرجة الأولى. مؤكدة أن جامعة عين شمس تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الامكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع ، وتم التواصل بين فريق كلية الحاسبات و المعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى تم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.

وأشارت الدكتورة نجوى بدر إلى أن الروبوت (شمس )يتحدث العربية و يستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض ، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة. كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل و إحضار الدواء من الصيدلية وإعطائه للمريض، و يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.

وأوضحت الدكتورة شيرين العجرودي أن مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة من المراكز البيئية الرائدة في مصر حيث تم إنشاؤه من خلال المشروع الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STIFA) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتمويل مماثل من كلية الهندسة جامعة عين شمس ويعد الهدف الأساسي للمركز هو معالجة التحديات البيئية التي تواجه مصر في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، والاقتصاد الدائري، والاستراتيجيات البيئية من خلال البحث، وتشجيع الابتكار، والاستشارات الهندسية والقياسات المعملية وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن المركز يهتم بالتعليم وبناء القدرات كخطوة أولية للمساعدة في تطوير إدارة المخلفات كما تعد المعرفة والتدريب العملي على تدابير إدارة المخلفات المناسبة هو شرط أساسي للتصدي الفعال لتحدي إدارة المخلفات في مصر.

وأوضحت أن المركز مجهز بكافة الأجهزة المعملية اللازمة لتغطية التوصيف الكامل لجميع أنواع قياسات عينات المياه ومياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة بأنواعها لافتة إلى حصول المركز علي شهادة الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17025:2017).

ويشارك هذا العام مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس بأعضاء فى لجان تحكيم المبادرة عن محافظتي القاهرة و الجيزة كممثلين عن وزارة التعليم العالى.