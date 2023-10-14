السبت 14 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القبض على 10 من عناصر داعش في مناطق متفرقة بالعراق

قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية

 أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على 10 من إرهابيي تنظيم (داعش) في مناطق متفرقة بست محافظات من البلاد.

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 وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية  نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"  أنه خلال عملية نوعية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات (بغداد والأنبار وكركوك ونينوى وميسان وصلاح الدين)، وأسفرت عن إلقاء القبض على 10 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

 

 وأشار البيان إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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