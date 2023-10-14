تسليم أجهزة عرائس للفتيات الأولى بالرعاية في بنى سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية وبالتنسيق مع مديرية التضامن، وعدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية وبعض أعضاء مجلس النواب،لتسليم أجهزة عروس للفئات الأولى بالرعاية، بحضور الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن النائبة عبير جمال عضو مجلس النواب هاني الجويلي رئيس المدينة، ومسؤولى الجمعيات والمؤسسات المشاركة في الفعالية.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بالصالة المغطاة لنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف، سلم المحافظ عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من الجمعيات الأهلية ،تحت إشراف وتنسيق من مديرية التضامن، وتشمل عدداً من الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات وغيرها من مستلزمات تجهيز العرائس التي تم اصطفافها على سيارات بمدخل الاستاد خارج الصالة المغطاة، لتوزيعها على المستفيدات الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة

وهنأ المحافظ، العرائس بمناسبة قرب الزفاف معرباُ عن حرصه على المشاركة في هذه الفعالية التي تسهم في إدخال السرور عليهن، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ، لاسيما وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة التي أدركت مدى أهمية المجتمع المدني ، وسعت لتعزيز ذلك الدور والذي تُوج بتوقيع أول وثيقة عمل أهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني والتي تشارك فيها حاليا 100 جمعية ومؤسسة أهلية لتعظيم العائد من الجهود المجتمعية وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية المجتمع المدني في دفع رؤية مصر 2030 التنموية

وكرم المحافظ، مسؤولى الجمعيات والمؤسسات المشاركة في تجهيز العرائس و سلمهم شهادات تقدير نظير مساهماتهم في تجهيز العرائس للزفاف والزواج، وشملت قائمة المكرمين النائبة عبير جمال عضو مجلس النواب، مؤسسة نهضة بني سويف، جمعية الأورمان مؤسسة مصر الخير جمعية رسالة المؤسسة الدولية جمعية دليل الخير بدنديل مؤسسة الكرمة جمعية رعاية الطالب، مؤسسة الشيمي معبراً عن تقديره وشكره لكافة المساهمين في تجهيز العرائس من نواب البرلمان والجمعيات الأهلية المركزية والمحلية.

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