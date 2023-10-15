قال نجل مسن القليوبية، الذي وجدت الاجهزة الامنية جثته في حاله تحلل ، خلال جهات التحقيق ، أنه آخر اتصال تم بينه وبين والده من يومين، وأنه حال ذهابه اليوم لزيارته لم يجب عليه ، فقام بكسر باب الشقة فوجده على تلك الحالة، وأن والده مريض قلب ولا يتهم أحدًا أو يشتبه في الوفاة جنائيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

نجل مسن تحللت جثته بالقليوبية .."أخر مرة كلمته من يومين "

ومن جانبها ؛ انتدابت جهات التحقيق بطوخ ، الطب الشرعي لتشريح جثة مسن عثر عليها متحللة داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة طوخ، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفى.، كما صرحت بدفن جثة المتوفي بعد ورود بيان الصفة التشريحية .

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد فيه بحضور المدعو إسلام م ع، 24 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم ش أبو الخير بدائرة المركز، بالإبلاغ عن وفاة والده المدعو محمد ع ع، 78 سنة، بالمعاش، ومقيم شارع الفلكي بطوخ، وأن الجثة في حاله تحلل، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

بسبب معاكسة الفتيات.. شاب يفقد حياته في مشاجرة بشبين القناطر

وفي واقعة أخري ، تباشر جهات التحقيق بشبين القناطر ، التحقيق في واقعة قتل شاب ، طعن علي يد 3 أشخاص، إثر نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين بسبب معاكسة الفتيات فى الشارع، وتم نقل الجثة إلى مسشتفى شبين القناطر، وألقي القبض على المتهمين الثلاثة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد حرب، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول ع ا ع، 22 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد اثر حدوث المشاجرة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث قادهمدير مباحث المديرية، لكشف غموض الواقعة، وتوصلت التحريات إلى وجود مشاجرة بين المجني عليه و3 آخرين بسبب معاكسة الفتيات، فقام المتهمون بطعنه عدة طعنات بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وفي سياق متصل ، تمكن المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من القبض على المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة وانتدابالطب الشرعي ، لمناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.