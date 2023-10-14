مريض قلب ويعيش وحيدًا .. انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة مسن في طوخ

انتدابت جهات التحقيق بطوخ ، الطب الشرعي لتشريح جثة مسن عثر عليها متحللة داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة طوخ، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفى.، كما صرحت بدفن جثة المتوفي بعد ورود بيان الصفة التشريحية .

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد فيه بحضور المدعو إسلام م ع، 24 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم ش أبو الخير بدائرة المركز، بالإبلاغ عن وفاة والده المدعو محمد ع ع، 78 سنة، بالمعاش، ومقيم شارع الفلكي بطوخ، وأن الجثة في حاله تحلل، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة

امرت جهات التحقيق بطوخ ، بمديرية أمن القليوبية، بحبس 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد ، بدائرة مركز شرطة طوخ، وقد تم ضبطهم بـ 244 فرش حشيش و3996 قرص لعقار التامول وربع كيلو لمخدر البودرة وبندقية آليه وعدد 13 خزينه و49 طلقة ومبلغ مالي وهواتف محمولة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقـ التي أرسالت عينات من المواد المخدرة والمضبوطات لفحصها ، واصدرت القرار السابق ، كما امرت بحصر ممتلكاتهم لتوجيه تهمه غسيل الأموال لهم.

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي ، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ، يفيد ورود معلومات سرية للمركز بقيام 4 أشخاص بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة.

وعلي القور وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تمكن رئيس مباحث المركز و معاونين المباحث من ضبط كلا من: "خالد م م" عاطل ومقيم مدينتي، وأحمد ر م ومقيم العبور، و"هيثم ز ج"عاطل ومقيّم العبور، وحسن م م" عاطل ومقيم العبور، وذلك أثناء استقلالهم سيارات أحدهم بي أم دبليو والثانية "كيا اسبورتاج"، عقب ترددهم علي مركز طوخ.

اعترافات المتهمين بحيازة المخدرات

وتبين من التحريات ضبط المتهمين بحوزتهم علي 244 فرش حشيش بوزن 24.4 كيلو - عدد 3996 قرص لعقار التامول - ربع كيلو لمخدر البودر - مائة وعشرون ألف جنيها- بندقية آليه وعدد 13 خزينه لذات السلاح وعدد 49 طلقة - الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والسيارات المذكورة.

وبمواجهة المتهمين أعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النار بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للاتصال على عملائهم.