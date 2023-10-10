أسماء المتوفى والتلاميذ المصابين في حادث انقلاب ميكروباص طوخ

شهد طريق قرية سنهرة بطوخ بمحافظة القليوبية، حادث سقوط سيارة ركاب في الرشاح، وقد توالت النيابة التحقيق.

أسماء .. المتوفي والتلاميذ المصابين في حادث إنقلاب ميكروباص طوخ

وأسفر الحادث عن وفاة كل من قائد السيارة ويدعى هاني م م 44 سنة، وإصابة 7 تلاميذ وهم "خالد محيي فتحي طه 8 سنوات"و مكة محمد فراج إبراهيم 5 سنوات ،وحمدي محى فتحي طه 10 سنوات ،ويارا محمد فراج إبراهيم 13 سنة، وخلود رامي عبد النبي 12 سنة، ومحمد وليد محمد سنوسي 7 سنوات ،و رنا وليد محمد سنوسي 13 سنة".

بداية أحداث الواقعة

كما لقى سائق حتفه وتعرض 7 تلاميذ للإصابة، إثر حدوث حادث سقوط سيارة ركاب في رشاح على طريق قرية سنهرة بطوخ دائرة مركز شرطة طوخ وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى قها المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثمان السائق والاستعلام عن حالة المصابين.

تفاصيل وفاة سائق وإصابة 7 تلاميذ في انقلاب ميكروباص بطوخ



كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد بورود بلاغ بوقوع سيارة ميكروباص رقم ٤٢٨٩ ق م س، بقيادة السائق هاني محمد محمد عمر في رشاح سنهرة عزبة السيد عمارة، وأسفر الحادث عن حالة وفاة و7 حالات إصابة.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة وانحرفت السيارة إلى جانب الرشاح، وسقطت في المياه، وأسرع الأهالي لانتشال التلاميذ، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة ويدعى "هانى م م" 44 سنة وإصابة 7 تلاميذ، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

سقوط عصابة سرقة المساكن بالقليوبية



وفي واقعة أخري ، ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على عصابة سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وكسر الأقفال للأبواب، حيث اعترفوا بارتكاب 7 وقائع أخرى، وأرشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق..

كانا البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين، بتعرض مساكنهم ومتاجرهم للسرقات عن طريق كسر الأقفال.

وقد توصل فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقات أخرى، كما أرشدوا عن المسروقات داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور، وكذا ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنية ملك متهم آخر والمستخدم في نقل المسروقات وتم استدعاء أصحاب البلاغات وتعرفوا على متعلقاتهم.