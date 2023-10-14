فرنسا تُقرّ إجراءات أمنية مُشددة في المدارس لهذا السبب

قررت "فرنسا"، تشديد الإجراءات الأمنية في المدارس، بعد هجوم بسكين على معلم بإحدى المدارس في مدينة أراس أدى إلى مقتله، حسبما أفادت قناة "BFMTV"، مساء اليوم السبت.

وفي وقت سابق، قال وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، إن حوالي ألف من أفراد الأمن سيتمركزون في المدارس الفرنسية بعد الهجوم.

وأضافت BFMTV، أنه سيتم تسيير دوريات إضافية للشرطة عند مداخل المؤسسات التعليمية لضمان الأمن هناك بالتنسيق مع مدراء المدارس.

وأمس الجمعة، هاجم شاب يبلغ من العمر 20 عاما بسكين موظفين في مدرسة غامبيتا ليسيوم في مدينة أراس في مقاطعة با دو كاليه شمال فرنسا.

وهتف الشاب أثناء الهجوم: "الله أكبر"، واعتقلت الشرطة المهاجم الذي تبين أنه ينتمي لإسلاميين متطرفين تتم مراقبتهم، وعلى قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديدا لأمن الدولة (المذكرة S).

وتم اعتقال شقيق المهاجم بالقرب من مدرسة أخرى وذكرت بعض المصادر أن الشقيق المعتقل هو موفسار موغوشكوف، الذي سبق أن أدين بنشر مواد حول تنظيم "داعش" الإرهابي.

سياسي فرنسي يُناشد باريس من المغرب بالتخلي عن سياسة الغطرسة

ناشد الزعيم اليساري الفرنسي، "جون لوك ميلونشون"، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، فرنسا بالتخلي عن سياسة "الغطرسة" و "النظر إلى الآخرين من البرج العالي"، حسبما أفاد موقع "بزاف"، مساء الخميس.

وطالب مؤسس "حزب فرنسا الأبية" خلال الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب منذ أمس الأربعاء، بضرورة "إنهاء الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس"، مشددا " على ضرورة الفصل بين السياسات الحكومية والعلاقات بين الشعبين التي تحكمها مصالح مشتركة".

وقال ميلونشون إن "المغرب يعيب على فرنسا عدم اصطفافها إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، كما أنها تلوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على محاولة التقرب من الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021".