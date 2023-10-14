خاص.. سوسن بدر والدة منة شلبي في سارة وعلي

تستعد الفنانة القديرة سوسن بدر بدء تصوير مشاهدها في فيلم "سارة وعلي" بطولة النجمة منة شلبي وكوكبة كبيرة من النجوم الشباب.

وعلمت بوابة الوفد بأن تعاقدت النجمة الكبيرة سوسن بدرعلى فيلم سارة وعلي، إذ تجسد سوسن بدر دور والدة النجمة منة شلبي خلال أحداث الفيلم.

سارة وعلي فيلم من بطولة كل من النجمة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، جيهان الشماشرجي ومجموعة آخري من النجوم، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب.

ويذكر أن شاركت أعمال الفنانة الكبيرة سوسن بدر في رمضان الماضي، بمسلسل "بابا المجال" مع النجم مصطفي شعبان.

أبطال مسلسل "بابا المجال"

مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبة حسن، فرح يوسف، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج كامل أبوعلى وعصام العرجانى.

كما شاركت الفنانة سوسن بدر في مسلسل “جميلة” بطولة الفنانة ريهام حجاج والذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان الماضي 2023.

قصة وأبطال مسلسل "جميلة" لـ ريهام حجاج

مسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج، وسوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز ومن إنتاج جمال العدل، وتدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية الشائكة التي تهم المجتمع المصري، ومن المقرر أن يطرح العمل ضمن مسلسلات رمضان.