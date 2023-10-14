السعودية تطالب بإدراج الإجراءات المتعلقة بالألغام في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام

أكد ماجد أبا العلاء المستشار بوزارة الخارجية السعودية أن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام يخوض منذ اليوم الأول لبدء أعماله في اليمن سباقاً مع الزمن.

وقال إنه رغم التحديات التي يواجهها المشروع إلى أنه تمكن من نزع حوالي 417 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة .

وأضاف خلال إلقائه كلمة السعودية أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 46 - الاعمال المتعلقة بالألغام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن المملكة ترى أهمية الإدراج الصريح إلى الإجراءات المتعلقة بالألغام، في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام، وفي تدابير في حالات ما بعد الصراع بين الأطراف المعنية، والإشاره إلى أهمية إدراج الإجراءات المتعلقة بالألغام في المناقشات التي تقودها الدول الأعضاء بشأن خطة سلام جديدة.

وأعرب ممثل السعوديه عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ((UNMAS، في مجال نزع الألغام، والجهود الأممية التي بذلت في تحقيق استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة من 2019-2023م، وفي سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية .

كان مشروع مسام قد تمكن من نزع 2946 ذخيرة غير منفجرة، و373 لغمًا مضادًا للدبابات خلال سبتمبر، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال الشهر نفسه حوالي 816.077 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية ليصل إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل المشروع نهاية يونيو 2018 حتى اليوم حوالي 417 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في حين إجمالي المساحة المطهرة يفوق 50 مليون متراً مربعاً.

وخلال هذه المهمة الإنسانية، فقد المشروع 33 شهيدًا من طاقم الفريق، بينهم 5 خبراء أجانب، حيث قدم هؤلاء الأبطال أرواحهم في سبيل إنقاذ الشعب اليمني من فخاخ الموت.

وأكد الماجد أهمية المسئولية الدولية والإنسانية للمساعدة في تطهير الألغام، وقال أن المملكه ستواصل جهودها في هذا الشأن .