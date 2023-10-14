الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بعدد من المحافظات (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتابعت “غانم” خلال تصريحاتها عبر فضائية “ ten"، اليوم السبت، أن البلاد ستتأثر بتعمق منخفض جوي بجانب التأثر بكتل هوائية شمالية رطبة من البحر المتوسط، ما يساعد على زيادة فرص الأمطار على المناطق الساحلية.

أشارت إلى أن اليوم متوقع سقوط أمطار متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش ومدن من القناة ووسط سيناء.

واصلت غانم أن سقوط الأمطار بدأ بالفعل على بعض المناطق، منوهة إلى أن اليوم يشهد أيضًا انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على مدار هذا الأسبوع ما بين 28 و29 درجة مئوية.

أكملت أن فرص الأمطار مستمرة حتى الثلاثاء القادم، وستختلف كمياتها وشدتها من محافظة لأخرى، مشددةعلى أهمية الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهلكة والقيادة بهدوء تام أثناء فترة سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية.

تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر التي تتعرض لها البلاد، متوقعة وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

أكدت الهيئة على أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأسبوع القادم، وهو ما يتزامن مع قرب انتهاء الشهر الأول من فصل الخريف، متوقعة عدم استقرار حالة الطقس على شمال البلاد ومدن القناة وشمال الوجه البحري.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 28

العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 29

6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 30

بنها الصغرى 21 والعظمى 29

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 28

وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 29

كفر الشيخ الصغرى 21 والعظمى 28

المنصورة الصغرى 22 والعظمى 28

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 29

شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 29

طنطا الصغرى 21 والعظمى 28

دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27

الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

السويس الصغرى 21 والعظمى 30

العريش الصغرى 20 والعظمى 28

رفح الصغرى 21 والعظمى 27

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32

سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 24

الطور الصغرى 20 والعظمى 28

طابا الصغرى 24 والعظمى 28

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27

العلمين الصغرى 21 والعظمى 26

مطروح الصغرى 19 والعظمى 26

سيوة الصغرى 17 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32

مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33

حلايب الصغرى 25 والعظمى 31

أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 32

رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 30

المنيا الصغرى 18 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 30

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 31

قنا الصغرى 22 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 34

أسوان الصغرى 23 والعظمى 35

الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 34

أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 36