الأرصاد تكشف حالة طقس يوم السبت (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن جميع أنحاء الجمهورية تشهد منخفضًا جويًا يوجد بطبقات الجو العليا منا يزيد من فرص سقوط الأمطار، منوهًة إلى أن فترة الليل والصباح الباكر تكون اجواء شديدة البرودة نظرا لانخفاض درجات الحرارة الي ٢٠ درجة مئوية.

تشهد المناطق الساحلية أمطار متوسطة

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، أنه من المتوقع اليوم أن تشهد المناطق الساحلية أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط محافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما تمتد أمطار خفيفة المناطق الداخلية.

فصل الخريف

ونوهت إلى إن فصل الخريف يحدث فيه تقلبات جوية سريعة وحادة واحتمالية فرص سقوط الأمطار تكون أكبر، مؤكدة أنه من المتوقع ان تشهد القاهرة سقوط الأمطار، وسوف تستمر الأمطار لغد يوم الأحد، ناصحة بعدم تخفيف الملابس عند الخروج من المنزل.

وواصلت: “من المتوقع ان تشهد محافظات الجمهورية انخفاض في قيم درجات الحرارة، وتسجل القاهرة الكبري 29 درجة مئوية ومع نهاية الأسبوع تصل لـ 28 درجة مئوية”.