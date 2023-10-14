سقوط 4 ديلر مخدرات في قبضة الأمن بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بطوخ ، بمديرية أمن القليوبية، بحبس 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد ، بدائرة مركز شرطة طوخ، وقد تم ضبطهم بـ 244 فرش حشيش و3996 قرص لعقار التامول وربع كيلو لمخدر البودرة وبندقية آليه وعدد 13 خزينه و49 طلقة ومبلغ مالي وهواتف محمولة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقـ التي أرسالت عينات من المواد المخدرة والمضبوطات لفحصها ، واصدرت القرار السابق ، كما امرت بحصر ممتلكاتهم لتوجيه تهمه غسيل الأموال لهم.

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي ، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ، يفيد ورود معلومات سرية للمركز بقيام 4 أشخاص بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة.

وعلي القور وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تمكن رئيس مباحث المركز و معاونين المباحث من ضبط كلا من: "خالد م م" عاطل ومقيم مدينتي، وأحمد ر م ومقيم العبور، و"هيثم ز ج"عاطل ومقيّم العبور، وحسن م م" عاطل ومقيم العبور، وذلك أثناء استقلالهم سيارات أحدهم بي أم دبليو والثانية "كيا اسبورتاج"، عقب ترددهم علي مركز طوخ.

اعترافات المتهمين بحيازة المخدرات

وتبين من التحريات ضبط المتهمين بحوزتهم علي 244 فرش حشيش بوزن 24.4 كيلو - عدد 3996 قرص لعقار التامول - ربع كيلو لمخدر البودر - مائة وعشرون ألف جنيها- بندقية آليه وعدد 13 خزينه لذات السلاح وعدد 49 طلقة - الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والسيارات المذكورة.

وبمواجهة المتهمين أعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النار بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للاتصال على عملائهم.

عُقب سيجارة ..يشعل النيران في كوم قمامة بمستشفي التأمين الصحي بالقليوبية

وفي واقعة أخري ، سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية ، اليوم السبت ، على حريق نشب فى مبنى العيادات التابع لمستشفى التأمين الصحى بالقليوبية، بسبب إلقاء مجهول عقب سيجارة فى كمية من القمامة بمنور المبنى، وأسفر الحريق عن حالة اختناق وتم نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، تد إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد وقوع حريق فى مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحى، وانتقلت سيارتا إطفاء وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب فى منور المستشفى نتيجة قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة على كمية من المخلفات الورقية بالمنور فاشتعلت النيران، وأسفر الحريق عن حالة اختناق وتم نقلها إلى المستشفى وإسعافها، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.