علشان طلبت الطلاق.. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجتة بالخانكة

جدد قاضي المعارضات بالخانكة ، حبس سائق 15يوما ، حيث اقدم علي التخلص من حياة زوجتة، في قرية القلج بالخانكة فى محافظة القليوبية ، بعد أن تعدى عليها حتى لفظت أنفاسهاالأخيرة داخل منزلها فأشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار، حتي تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبطه ، وأمرت جهات التحقيق بحبسه وتوالت النيابةالتحقيق لكشف ملابسات الحادث .

سائق بالخانكة ينهي حياة زوجته ويشعل النيران فيها.. ما القصة



وفي وقت مسبق ، كشفت التحريات الأولية بواقعة العثور على جثمان سيدة تدعى دنيا. ح. ص، 29 سنة مقيمة بقرية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، داخل شقتها أن المجني عليها كانت تعاني من معاملة أهل الزوج السيئة، وكانوا دائمي الشجار معها.

التحريات في واقعة العثور على جثمان سيدة بالخانكة.. أهل المتهم دائمو الشجار معها

وأفادت التحريات التي أجراها فريق المباحث بالخانكة، بنشوب عدة مشادات بين المجنى عليها وزوجها، ما جعلها تطلب الطلاق، وفي يوم الواقعة احتد الكلام بينهما وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة، انتهت إلى قيام الزوج بطعنها عدة طعنات متفرقة منها في الرقبة وعدة حروق بالجسد.

وفي وقت آخر ، تحفظت الأجهزة الأمنية بالخانكة ، على جثمان المجني عليها ، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير بشأن الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

بداية أحداث الواقعة



البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 في العقد الثالث من العمر داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين، واتهمت الأسرة زوجها ويدعى ع.ع، الذي لاذ بالفرار بإرتكاب الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة العام تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من جهودهم للقبض على المتهم الهارب.