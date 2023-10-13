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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"ضحكوا عليا وخدوا الدهب مني".. تجديد حبس المتهم بإضرام النيران في شقة أهل خطيبته بالعبور

بوابة الوفد الإلكترونية

أمر قاضي  المعارضات  بالعبور ، بتجديد حبس عامل  بمحل إصلاح زجاج سيارات 150يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له، لقيامه بإضرام  النيران في شقة أسرة خطيبته من أجل  الانتقام منهم، مما تسبب في وفاة شخصين و إصابة اثنين آخرين. 

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال المصابين و الاستعلام عن حالتهم الصحية

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خدوا الهدايا والذهب وضحكوا عليه ..  اعترافات المتهم بإضرام النيران في شقة أهل خطيبته بالعبور


وفي وقت مسبق،  اعترف المتهم محمد . س 38 سنة،أمام جهات التحقيق ، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، أمام المباحث الجنائية بقسم العبور، عن إضرامه النيران في شقة أهل خطيبته بدائرة القسم. 
أوأشار المتهم خلال التحقيقات،  إلى أنه قرر الانتقام منهم بعد أخذ متعلقاته والهدايا الخاصة به ورفض ردها وفسخ الخطوبة، حيث بيت النية على إشعال النيران في العفش الخاص بخطيبته الكائن في صالة الشقة. 


وتابع المتهم؛  يوم الواقعة، قمت بملء جركن بنزين من أحد محطات الوقود، وتوجهت ليلا للعقار، ثم انتظرت أعلى سطح العقار إلى ساعة متأخرة من الليل   لسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة وفريت هاربًا.

  شاب قام  بإضرام النيران في منزل خطيبته عمدًا بالعبور


وشهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، في حريق نشب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه وإخماد دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة محمد س ا، 36 سنة، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، خطيب المصابة الأخيرة سابقا، وذلك بسبب فسخ أسرة المجني عليها الخطبة من المتهم بناء على رغبتها، ونشب خلاف بينهم بسبب رفض أهليتها رد المتعلقات التي أهداها المتهم لابنتهم خلال فترة الخطوبة.
كما تبين من التحريات، أن المتهم قرر الانتقام من أسرة خطيبته، وذلك بإشعال النيران بالاثاث   الخاص بخطيبته والموجود بصالة الشقة، فملأ جركن بنزين من أحد محطات الوقود وتوجه ليلا للعقار، وظل منتظرا أعلى سطح العقار إلى ساعة متأخرة من الليل، وسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة، وأضرم النيران وفر هاربا.


وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها، وسؤال مالك الشقة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

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