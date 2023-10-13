منتخب مصر للناشئات يحقق فوزًا كبيرًا على ساو تومي بتصفيات المونديال

حقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا علي نظيره ساو تومي بنتيجة 11- صفر، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.



أحرز أهداف المباراة، حالا مصطفى (3 أهداف)، وكاميليا شحاتة، ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين)، وحبيبة عصام، ويارا خالد، وحبيبة عمر، ونور عبدالواحد السيد.

وكان منتخبنا الوطني نجح في إنهاء مباراة الذهاب، في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات أمم إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، لصالحه بسبعة أهداف نظيفة في مباراة تسيدها منتخبنا الوطني من البداية للنهاية.

ويشارك منتخبنا الوطني للمرة الثانية تواليا في التصفيات، بعد المشاركة النسخة الماضية وتوديعها، بعد الخسارة من الكونغو ذهابا وإيابا.

وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية على حضور اللقاء.