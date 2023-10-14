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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد اعتزاله الطرب الشعبي ..من هو علي قدروة؟

مطرب المهرجانات علي
مطرب المهرجانات علي قدروة

اعتزال علي قدروة مطرب المهرجانات، وأعلن تبرؤه من كل أعماله الغنائية السابقة ، وذلك عبر صفحات السوشيال ميديا.

نشر قدروة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الشهير "فيسبوك"،  صوره له وهو يرتدي لبس الإحرام من أمام الكعبة ، وكتب عليها قائلا:" السلام عليكم في يوم الجمعة المباركة، أنا عبد القادر السيد الشهير بـ علي قدرروة ، كنت مغني قبل النهارة ، فيه حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي.

واستكمل قدروة حديثه عبر الفيسبوك:"أنا برئ من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي، وبعلن اعتزالي عن مجال الأغاني نهائيًا، ويارب سامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني" 

علي قدورة 3

وتابع قدروة قائلا:" يارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك، مفيش حاجة لو بدأت من جديد في أي شعل بالحلال وأي فلوس معايا أنا هسبيها بالرضا لأهلي، ومن عارف هيبقي الصح أيه وهبقي لا أملك الإ صفر، وربنا يثبتني في الطريق ده ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم.

من هو علي قدروة

علي قدرورة شارك عدد من نجوم اغاني المهرجانات بينهم، حمو بيكا وحسن شاكوش، وقدموا الكثير من الأغاني التي حققت رواجا بين محبي الأغاني الشعبية ومن بينهم اغنية وداع يا دنيا وداع، ورب الكون ميزنا بميزة ، ومزاجي رايق.

كما قدم علي قدورة العديد من الديوهات الغنائية ومن أبرزها أغنيته مع عمر كمال والتي تحمل عنوان “قمر التوتوكاية” و ديو “مساء النقص” وغيرهما.

وقدم أيضا علي قدورة العديد من الأغاني المنفردة، ومن ضمنها أغنية “ياللي مضايق مني" وأغنية “باب المحبة” وغيرها.

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