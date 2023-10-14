برلماني يهنئ الحكومة بالنجاحات العالمية المرموقة لجامعة القاهرة

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب التهنئة للحكومة بصفة عامة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بصفة خاصة بعد اعتماد قاعدة بيانات ‎ Scopus العالمية جامعة القاهرة العريقة بتصدرها كافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية بكل السنوات منذ ٢٠٢٠ وحتى الآن ووجود 79 عالمًا من جامعة القاهرة في قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2023 اضافة الى زيادة عدد علماء جامعة القاهرة هذا العام بنسبة 8% عن العام السابق وتتضمن علماء وباحثين من 11 كلية



واعتبر " المير " فى بيان له اصدره اليوم هذا الانجاز العالمى الكبير لجامعة القاهرة بمثابة دليل قاطع على نجاح الحكومة وجامعة القاهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث منظمة التعليم الجامعى وأن زيادة قيمة هذا المؤشر سنوياً لجامعة القاهرة هو مردود لمنهجية الجامعة وخطتها في دعم البحث العلمي ودعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية

خاصة أن تقرير ستانفورد السنوي مؤشر موضوعي خارجي على تقدم البحث العلمي بجامعة القاهرة

وقال المهندس حسن المير إن هذا التقرير المهم يعكس تعزيز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علمائنا بجميع المجالات والتخصصات معرباً عن ثقته التامة فى مواصلة جامعة القاهرة لانجازاتها فى تطوير وتحديث المنظومة التعليمية داخل الجامعة بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية فى مجال التعليم الجامعى