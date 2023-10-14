فرع ثقافة الفيوم يواصل الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

"أبطال الحرب والسلام" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

خلال ذلك أقامت مكتبة مطرطارس الفرعية احتفالية ثقافية فنية، تضمنت محاضرة بعنوان " أبطال الحرب والسلام" تحدث خلالها محمد نادي مدير المكتبة حول حرب أكتوبر، مرورا بالنكسة، وأسبابها، وحال الشعب المصري، وكيف تم التجهيز لنصر أكتوبر سياسيا وعسكريا، وهي الحرب التي جمعت الأمة العربية، كلها على قلب رجل واحد، مما أربك تخطيط العدو، إلي جانب الخداع الإسترتيجي في اختيار التاريخ والتوقيت يوم عيد الغفران اليهودي، أعقبها ورشة فنية لعمل مجلة حائط بعنوان "حرب اكتوبر - حرب العزة والكرامة"، وأخري للرسم الحر عن أبطال الحرب والسلام، نفذتها شيماء عبد الرحمن مسئولة الفنون التشكيلية بالمكتبة، كما أعلنت المكتبة عن مسابقة بحثية تحت عنوان " أبطال حرب اكتوبر من أبناء مطرطارس رجال تستحق التكريم''، وتكريم الأبحاث الفائزة نهاية اكتوبر الجاري.

في سياق متصل، نظم قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم، بمشاركة طلاب مدرسة التربية الفكرية، بمكتبة الفيوم العامة، ورشة رسم حر، وعرض مسرح عرائس على أنغام الأغاني الوطنية، نفذها كلا من تهاني أحمد ونعمه رجب أخصائي ثقافة الطفل، كما نفذ قسم الجمعيات الثقافية بالفرع، ورشة فنية من الفوم، نفذتها مها مصطفى أخصائي النشاط، وأخري للرسم الحر بمكتبة الكعابي الجديدة، نفذتها هناء عبد الله مع الأطفال.

بينما عقد نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، ورشة حكي بعنوان '' كيفية أتباع أساليب التربية المثلى فى معاملة الأطفال''، في إطار الاحتفال لليوم العالمي بالطفل، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، تحدث فيها د.محمد علي قطب دكتور إدارة أعمال بمعهد السلام الدولى، حول طرق التربية الحديثة والتوجيه التربوى، وكيفية تربية الأطفال تربية سليمة، وأوضح أن التربية شئ فطرى يستطيع الأهل ممارسته فور الإنجاب، إلا أنها قد تحتاج إلى بعض التوجيه، والتذكير حيث تتمثل بمجموعة من القواعد التى لها تأثير فى التربية السليمة للأطفال، ومن الطرق الحديثة لتربية الطفل، الإمتناع عن العنف، وتجنب الشتائم والمقارنة بين الأبناء، كما أكد علي أهمية تدريب الأطفال علي مبادئ الاستثمار والإدخار.