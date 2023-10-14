إيهاب رمزي: صمت المجتمع الدولي وراء استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد فلسطين

وصف الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التى أكد فيها الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمراً يمكن أن يؤدى إلى السلام وأن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية بالمهمة والحاسمة والتى جاءت فى توقيت مهم للرد على كل من يرددون مثل هذه الأمور غير الشرعية والمرفوضة بشكل قاطع من مصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم.



وقال (رمزى) فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب على المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أن يعى هذه التصريحات من الرئيس الروسى بوتين مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين لايتطلب سوى الضغط الحقيقى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية وجميع الدول الكبرى والمحبة للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلى وعربدتها وتدنيسها واقتحاماتها المستمرة للمقدمات الاسلامية والمسيحية داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة واقامة الالاف من المستوطنات غير المشروعة سببه صمت وتخاذل المجتمع الدولى الذى يقف ولايزال يقف صامتاً ومتفرجاً على جميع أنواع جرائم الحرب والابادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين لدرجة أنها تستخدم اسلحة محرمة دولياً