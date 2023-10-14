التفاصيل الكاملة لمسلسل "ورق التوت" قبل نطلاق عرضه الليلة

تنطلق أولى حلقات مسلسل “ورق التوت”، للفنان شريف سلامة، في الثامنة مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات cbc.

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ومن المقرر أن يتم إعادة عرض مسلسل “ورق التوت”، في الـ11 مساءً وذلك على شاشة cbc دراما.

تفاصيل مسلسل ورق التوت:



يشار إلى ان مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

يذكر ان تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن 9 أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت

جدير بالذكر ان يعرض مسلسل “ورق التوت” من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة على قناة cbc دراما في الساعة 11 مساءً.

آخر أعمال الفنان شريف سلامة

وكان آخر أعمال الفنان شريف سلامة، مسلسل "كامل العدد" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2023 ، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط.

تفاصيل مسلسل كامل العدد

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد، حول عندما يتقابل أحمد طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل سرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

جدير بالذكر أنه شارك في بطولة مسلسل "كامل العدد" شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.