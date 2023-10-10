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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل ورق التوت .. مواعيد وقنوات العرض

مسلسل ورق التوت
مسلسل ورق التوت

ينطلق عرض مسلسل ورق التوت، بطولة شريف سلامة وأسماء جلال، يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري، على شاشة  cbc.

مقرر أن يعرض مسلسل ورق التوت، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على Cbc، ويعاد في الحادية عشر مساءً وذلك على شاشة cbc دراما.

 

أبطال وقصة مسلسل ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

 

تدور أحداث المسلسب في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

 

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

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