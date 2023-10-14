السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قصة صاروخ "عياش" الذي أطلقته حماس على إسرائيل

صاروخ عياش 250
صاروخ عياش 250

يومًا بعد الأخر تفاجئ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي بقصف مقرات في غاية الأهمية لها، إذ أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس الجمعة، استهدافها مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250" ردًا على التهجير والمجازر بحق المدنيين.

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ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مقطع فيديو، يوثق اللحظات الأولى قبل انطلاق الصاروخ، والذي ظهر مع كتابات تؤكد تاريخ اليوم 13 أكتوبر 2023، وأن إطلاقه يأتي ردا على استهداف المدنيين، مع عبارة "القادم أعظم"، وسؤال: "لدينا المزيد؟؟"

 

فيما أظهرت المشاهد، تصاعد الدخان من مدينة صفد المحتلة بعد سقوط صاروخ "عياش 250" على الرغم من ادعاء الاحتلال اعتراضه بمقلاع داوود.

 

صاروخ يحيى عياش 250 أو عياش 250 صاروخ فلسطيني محلي الصنع من إنتاج كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ويصل مداه إلى 250كم.

 

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي تطلق فيها كتائب القسام صاروخ "عياش 250" تجاه الأراضي المحتلة منذ بداية معركة طوفان الأقصى، يوم السبت الماضي 7 أكتوبر.

 

الظهور الأول لصاروخ "عياش 250" كان خلال معركة سيف القدس لقصف مطار رامون في جنوب صحراء النقب، التي خاضتها المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي في مايو 2021. 

 

وينسب اسمه للمهندس الشهيد المهندس يحيى عياش أحد أبرز قادة كتائب القسام الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام 1995.

 

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