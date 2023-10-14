بعد استشهاده في غزة.. من هو الفنان الفلسطيني علي نسمان

استشهد الفنان الفلسطيني، علي نسمان، منذ ساعات ،خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا في مختلف الصفحات صوراً ومقطع فيديو، لاستشهاد الفنان الفلسطيني، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية في إحدى الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة.

وظهر نسمان في الفيديو الذي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وفاته قائلا:"الاحتلال مش قادر على الأبطال اللي بيخبطوا على وشهم ، بس قادرين على المدنيين اللي في غزة، الاحتلال مش قادر على اللي بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللي عاملة نفسها دولة".

واستكمل حديثه قائلا:" مش قادرين على الجنود الفلسطينيين وهذا ما وعدنا به الله ورسوله، وأنا بحكي معاكم ممكن ينزل حجز بلوك عليا وتنتهي الرواية أو الرسالة

وهو شرف عظيم، وفي النهاية أن ربنا يصطفي منا الشهداء، شوفنا أطفال غزة بيلعبوا بيهم لعب،حياك الله يا شعب فلسطين،والله لو علمتواوإيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله".



نبذة عن الشهيد الراحل الفنان على نسمان

من الفنان الراحل علي نسمان

علي نسمان مواليد 15 إبريل 1985ولد على عبدالله حسن نسمان في غزة، وهو ناشط سياسي وكوميدي ومدون فلسطيني.

شارك في عدة مسلسلات فلسطينية، من بينها مسلسل الروح، ومسلسل بوابة السماء.

نشط على مواقع التواصل الاجتماعي بصفته مدونًا فلسطينيًا، وكان من أبرز المدوّنين، نشط ضد الاحتلال الإسرائيلي واتفاقية أوسلو التي تقودها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكان من أهم النشطاء البارزين خلال عملية طوفان الأقصى.

وينحدرُ من شمال مدينة غزة وقد قضى هناك سني عمره. أنهى الثانوية العامة وحصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس في إدارة المال والأعمال، وحصل على الدبلوم في إدارة المنظمات.

عمل نسمان في مجال النجارة، وشارك في عدة مسلسلات فلسطينية، بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.