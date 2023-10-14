زيلينسكي: أوكرانيا تعمل بنشاط على زيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي

أعلن الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، أن كييف طلبت من بعض الدول الأوروبية نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا على الأقل خلال فترة الشتاء، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وقال الرئيس الأوكراني في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "توجهنا بطلب تزويدنا ببعض الأنظمة حتى لفصل الشتاء، لفترة الشتاء إلى بعض الدول لأن لديهم القليل منها".

وأضاف أن "هناك أنظمة ستأتي وسنحصل عليها، ولكن هناك أنظمة نبحث عنها ووجدناها حتى نتمكن من أخذها لفترة الشتاء".

ووفقًا له، تعمل السلطات الأوكرانية بنشاط على زيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي، على وجه الخصوص، من أجل حماية منشآت الطاقة وممر تصدير الحبوب.

روسيا تنتقد زيارة زيلينسكي للأمم المتحدة وتصفها بـ "الباهتة"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي فيرشينين"، أن زيارة الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، إلى الأمم المتحدة خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة كانت "باهتة"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الجمعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، حيث تابع فيرشينين: "في رأيي أن الزيارة كانت باهتة، فيما يتعلق بزيارة نيويورك وواشنطن ومحصلة كل شيء. لقد سافر بعدها إلى كندا واجتمع مع النازي الكندي هونكا. هذا كل شيء، وهو ما يدل على أن ما يحدث أصبح واضحا للناس".

استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة زيلينسكي، وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وحياه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.