تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار الودية اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، للاستمتاع بمشاهدة مباراة منتخب المغرب ونظيره كوت ديفوار، التى تجمعهما بأبيدجان، استعدادًا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ويبحث الكثير من محبي الساحرة المستديرة عن تردد قناة المغرب الرياضية الناقلة لمباراة أسود الأطلس وكوت ديفوار الليلة، فتحرص بوابة الوفد على رصد الترددات الخاصة بالقناة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات



ـ التردد هو: 12207.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معدل الاستقطاب: أفقي.

ـ معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة المغربية الرياضية علي عرب سات



ـ التردد هو: 12683.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ الاستقطاب: أفقي.

ـ معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



تردد القناة المغربية الرياضية على هوت بيرد



ـ تردد القناة: 10872.

ـ معدل الاستقطاب : رأسي.

ـ معامل التصحيح : 3/4.

ـ معدل الترميز : 27500.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية اليوم

ويلتقي أسود الأطلس أمام منتخب كوت ديفوار، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة مساء اليوم، السادسة بتوقيت المغرب مساء، في إطار استعداد المغرب لموقعة ليبيريا بتصفيات أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار

وتذاع مباراة المغرب وكوت ديفوار مساء اليوم، عبر قناة المغربية الرياضية، ضمن استعداد أسود الأطلس لمباراة ليبيريا بتصفيات الأمم الأفريقية.