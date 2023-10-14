موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية اليوم والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المغربس مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره كوت ديفوار، مساء اليوم، ضمن الاستعدادت التحضيرية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية اليوم

ويلتقي أسود الأطلس أمام منتخب كوت ديفوار، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المغرب مساء، في إطار استعداد المغرب لموقعة ليبيريا بتصفيات أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار

وتذاع مباراة المغرب وكوت ديفوار مساء اليوم، عبر قناة المغربية الرياضية، ضمن استعداد أسود الأطلس لمباراة ليبيريا بتصفيات الأمم الأفريقية.

بيان المنتخب المغربي

وأصدر اتحاد كرة القدم المغربي بيانًا رسميًا، نافيًا ما يتردد في هذا الشأن، وأن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة وليس لها دليل.

وشدد الاتحاد المغربي في بيانه على احترامه لاختيار لامين يامال أيًا كان، كشأن باقي اللاعبين الذين رفضوا تمثيل أسود الأطلس واختاروا اتجاهات أخرى.

وشدد البيان على بذل الاتحاد المغربي مجهودات كبرى في جميع أنحاء العالم لإقناع اللاعبين الصغار بكافة الطرق المشروعة لتمثيل منتخب المغرب، وليس بأساليب مخالفة للقوانين واللوائح الدولية.

يذكر أن لاعب برشلونة الصاعد قد رفض المغرب وفضل تمثيل منتخب إسبانيا بعد تألقه اللافت مع برشلونة على الرغم من وجود اهتمام مغربي.