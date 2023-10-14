مفاجأة في درجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السيت

تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر التي تتعرض لها البلاد، متوقعة وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

وأكدت الهيئة على أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأسبوع القادم، وهو ما يتزامن مع قرب انتهاء الشهر الأول من فصل الخريف، متوقعة عدم استقرار حالة الطقس على شمال البلاد ومدن القناة وشمال الوجه البحري.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 29

العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 29

6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 30

بنها الصغرى 21 والعظمى 29

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 28

وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 29

كفر الشيخ الصغرى 21 والعظمى 28

المنصورة الصغرى 22 والعظمى 28

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 29

شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 29

طنطا الصغرى 21 والعظمى 28

دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27

الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

السويس الصغرى 21 والعظمى 30

العريش الصغرى 20 والعظمى 28

رفح الصغرى 21 والعظمى 27

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32

نخل الصغرى 13 العظمى 27

سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 24

الطور الصغرى 20 والعظمى 28

طابا الصغرى 24 والعظمى 28

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27

العلمين الصغرى 21 والعظمى 26

مطروح الصغرى 19 والعظمى 26

السلوم الصغرى 18 والعظمى 26

سيوة الصغرى 17 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32

مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33

حلايب الصغرى 25 والعظمى 31

أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 32

رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 30

المنيا الصغرى 18 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 30

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 31

قنا الصغرى 22 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 34

أسوان الصغرى 23 والعظمى 35

الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 34

أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 36