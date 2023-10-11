مفاجأة في حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بالتزامن مع فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

انحسار فرص سقوط الأمطار

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك انحسار لفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقي الأنحاء لتستمر الأجواء الخريفية اللطيفة على شمال البلاد.

طقس مائل للحرارة

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارَا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وذكرت، هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 28