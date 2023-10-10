أمطار على أنحاء البلاد.. حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تعيش الأيام القادمة أجواء خريفية ممتعة على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب التى تعمل على تلطيف الأجواء.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، وقد تمتد إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 27 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 33 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 21 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 36 الصغرى 24

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 26 الصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 34 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 36 الصغرى 25

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 26 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 33 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 25

درجات الحرارة المتوقعة السبت

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 28 الصغرى 20

السواحل الشمالية:- العظمى 25 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 32 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 30 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 34 الصغرى 24

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 28 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 25 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 32 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 30 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 34 الصغرى 24