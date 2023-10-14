إصابة 6 أشخاص باختناق في حريق شقة ببورسعيد

أصيب ٦ اشخاص باحالة اقتناع إثر وقوع حريق داخل شقة سكنية بالحي الإماراتي في محافظة بورسعيد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت بداية الاحداث عندما تلقى اللواء مازن صبري، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق داخل شقة سكنية في بالحي الإماراتي جنوبي بورسعيد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بثلاث سيارات إطفاء لمقر الحادث، وتمكنت من إخماد النيران، وبالفحص تبين إصابة ٦ اشخاص بحالة اختناق اثر نشوب الحريق.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على اسبابها، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقيهم الاسعافات اللازمة.



توجد مجموعة من التعليمات التى يجب اتباعها عند مغادرة المنزل أو الشقق السكنية أثناء اندلاع الحريق لمنع وقوع مصابين أو متوفين بحروق واختناقات وهي:

1- التحلى بالهدوء وعدم الارتباك و اتباع إرشادات الحماية المدنية

2-الاتصال على رقم الحماية المدنية 180

3- فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءات فى المكان

4-مغادرة المكان فورآ وعدم الاتجاه لحمل أى متعلقات غير شخصية وعدم محاولة الدخول لأى غرفة بها حريق أو دخان.

5 -استخدام الطرقات والممرات الخالية من النيران و السير فى خط مستقيم بجانب الجدران

6-مساعدة الحالات الصعبة وذوى الإعاقه أن أمكن.

7-عدم استخدام المصاعد الكهربائية واستعمال السلالم المخصصة للهروب، والتواجد بمكان التجمع المحدد لهذا الغرض.

8-عدم القفز من الطوابق العليا إذا حاصرت النيران أو الدخان الأشخاص

9-الحرص على فتح النوافذ للحصول على الهواء وطلب المساعدة من الآخرين.

10-فى حالة تسرب الدخان إلى المكان وبكثرة يتم الحبو على الركبتين واليدين و الحفاظ على الرأس الى الأمام

11-الاستمرار بالحبو ومغدارة منطقه الحريق بأسرع ما يمكن و الاتجاه إلى مخرج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول.

12-التوجه إلى الساحات المكشوفة فى المنزل لآنها أكثر الأماكن أمانا.