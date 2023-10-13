اندلاع حريق في مخزن للأخشاب بمنطقة المرج

اندلع منذ قليل ،حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة المرج ،وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماد النيران دون وقوع ضحايا أو إصابات.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغ بنشوب حريق في مخزن للاخشاب بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الأجزاء والعقارات المجاورة دون ضحايا وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة آخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال شهود عيان إن النيران اندلعت في مخزن لتجميع الأخشاب في منطقة المرج، وفور نشوب الحريق تدخل الأهالي لمحاولة إطفاء النيران ،وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد النيران وإطفائها دون ضحايا .

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.